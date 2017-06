Actualidade

O futebolista do Sporting Domingos Duarte afirmou hoje que tem o objetivo de ficar no plantel principal da equipa, depois do empréstimo ao Belenenses na época passada, deixando elogios ao grupo de trabalho orientado por Jorge Jesus.

"Os empréstimos ajudam sempre bastante a crescer e agora volto com o objetivo de ficar no plantel, que é algo pelo qual vou lutar. Estive aqui muito tempo e sinto-me em casa. Toda a gente me recebeu muito bem", disse o jogador, segundo o sítio oficial do clube.

O defesa central, formado no Sporting, esteve na época passada emprestado ao Belenenses, mas está a fazer a pré-época com a equipa e procura convencer Jorge Jesus a dar-lhe uma oportunidade.