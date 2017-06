Actualidade

A eliminação das penalizações nas reformas a partir dos 60 anos de idade e 40 anos de carreira significaria um acréscimo de 357 milhões de euros na despesa com pensões em 2018 e uma subida da TSU de 6,69 pontos percentuais.

As contas do Governo sobre a eliminação do fator de sustentabilidade e da penalização mensal por distância em relação à idade normal de acesso à reforma para trabalhadores com, pelo menos, 60 anos de idade e 40 anos de contribuições, foram hoje apresentados aos parceiros sociais.

Segundo o documento do ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, nos impactos a curto prazo, à despesa acrescida de 357 milhões de euros com a entrada de novos pensionistas em 2018 iriam somar-se mais cerca de 731 milhões de euros em 2019.