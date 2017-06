Incêndios

O antigo ministro da Indústria e Energia Luís Mira Amaral afirmou hoje que a biomassa tem sido "o parente pobre da política energética renovável portuguesa", realçando que seria uma aposta muito importante para prevenção de fogos.

"A biomassa tem sido o parente pobre da política energética renovável portuguesa, quando a biomassa é um recurso renovável, com a vantagem de não ser intermitente como a solar e a eólica", declarou Mira Amaral, à margem da sessão de apresentação do BP Statistical Review of World Energy 2017, que decorreu em Oeiras.

Em declarações aos jornalistas, Mira Amaral considerou que as centrais de biomassa, que utilizam resíduos florestais, "não são a solução, mas um grande contributo que pode ser dado para a limpeza das florestas", realçando que "é muito importante para fazer medicina preventiva para os fogos".