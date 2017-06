Actualidade

A ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima defendeu hoje que o Estado devia ter comprado a Coleção Berardo quando renegociou, no ano passado, a permanência das obras de arte no museu, criado há dez anos, em Lisboa.

Isabel Pires de Lima participou hoje na inauguração da exposição "O mundo fantástico de Paula Rego", com 59 obras originais de Paula Rego, na praça central do centro comercial Colombo, em Lisboa.

À margem do evento, questionada pela agência Lusa sobre a renegociação do acordo entre o Estado e o colecionador José Berardo, para a criação do museu, que celebrou dez anos no domingo passado, Isabel Pires de Lima considerou que o Estado "perdeu uma boa oportunidade de comprar uma coleção muito importante".