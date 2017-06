Pedrógão Grande

A delegação de Castelo Branco da Cruz Vermelha deslocou-se hoje à Misericórdia de Pedrógão Grande com duas viaturas carregadas de hortícolas, produtos de higiene e alimentos não perecíveis para reforçar as necessidades da instituição.

"Hoje fomos à Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, com duas viaturas, uma nossa e outra cedida por uma empresa de Castelo Branco, e ali deixámos hortícolas, produtos de higiene, bolachas e outros, sempre tendo em conta as reais necessidades das pessoas no terreno", disse à agência Lusa Iria Moura, da delegação de Castelo Branco.

Esta responsável realçou a onda de solidariedade que se criou em Castelo Branco em torno da tragédia que atingiu não só Pedrógão Grande, mas também outras regiões que têm sido mais esquecidas, como Pampilhosa da Serra.