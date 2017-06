Actualidade

As Câmaras Municipais têm de entregar até 31 de julho o levantamento das suas necessidades de realojamento habitacional, disse hoje o ministro do Ambiente, revelando que entre setembro e outubro serão conhecidos os resultados a nível nacional.

No âmbito de uma audição na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o governante João Matos Fernandes indicou que os municípios têm de preencher o questionário 'online' de recolha da informação sobre as necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação, através do Portal da Habitação.

Em resposta às questões da deputada do PCP Paula Santos sobre as necessidades de realojamento e proteção social a nível nacional, o ministro do Ambiente afirmou que o processo de levantamento está a decorrer.