Incêndios

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou hoje que o Governo dará todas as condições para que sejam recuperados os empregos e as empresas afetadas pelos incêndios no Centro do país.

Após uma reunião da Concertação Social, em Lisboa, o governante referiu que no final da semana deverá estar terminado o levantamento no terreno dos impactos dos fogos, e que o "Governo tomará as decisões adequadas e utilizará todos os instrumentos que tem ao seu alcance".

Vieira da Silva enumerou os esforços que o executivo faz em Bruxelas para a "flexibilização e a criação de novos recursos para intervir", garantindo que o Governo tudo fará no sentido de recuperar os empregos e as empresas afetadas.