Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, José Domingues, contrariou hoje a entidade operadora do SIRESP e sublinhou que "houve falhas" durante o combate ao incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos.

"É lógico que houve falhas", disse à agência Lusa José Domingues, reagindo ao relatório de desempenho do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), que concluiu que "não houve interrupções no funcionamento da rede" do sistema de comunicações durante o incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), mas que se registaram "situações de saturação".

Segundo o comandante de Castanheira de Pera, terá havido "sobrecarga" dos canais ou a própria "falha das redes" levou às dificuldades de comunicação.