Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros de Figueiró dos Vinhos afirmou hoje que, desde que o SIRESP foi criado, que se alertou para falta de cobertura da rede em determinadas zonas daquele concelho do distrito de Leiria, situação que nunca foi retificada.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, Paulo Nogueira, sublinhou ainda que houve sobrecarga dos canais de comunicações, especialmente "nos canais de manobra" e não tanto nos de comando.

Apesar de ter sido um teatro de operações extenso e com muitos operacionais no terreno, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) "devia estar preparado" para uma situação como aquela que se viveu no interior norte do distrito de Leiria, afetado pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, no dia 17, e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.