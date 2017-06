Actualidade

O agente português Jorge Mendes disse hoje ao juiz de instrução de Pozuelo de Alarcón, Espanha, que "nunca" assessorou em matéria fiscal os futebolistas que representa.

As declarações do agente portugês foram prestadas no âmbito da alegada fraude fiscal do avançado colombiano Radamel Falcao.

"Mendes declarou que nunca assessorou em matéria fiscal os jogadores, os quais, em todos os casos, designam os seus próprios assessores, sem ligação alguma a ele", refere em comunicado a Gestifute, empresa de Jorge Mendes.