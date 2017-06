Actualidade

Carlos Lisboa vai deixar de ser treinador da equipa de basquetebol do Benfica, assumindo o cargo de diretor-geral das modalidades a tempo inteiro, anunciou hoje o clube na sua página oficial na internet.

De acordo com os 'encarnados', "esta alteração deve-se também à transferência de Tiago Pinto para a estrutura do futebol profissional".

"O SL Benfica não pode deixar de reforçar, mais uma vez, a grande gratidão pelo excelente desempenho de Carlos Lisboa no comando técnico da equipa profissional de basquetebol no seu mais recente ciclo", lê-se no comunicado.