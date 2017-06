Pedrógão Grande

A RTP disponibilizou o sinal de transmissão do concerto "Juntos por Todos", em solidariedade com as vítimas dos fogos florestais e que se realiza hoje em Lisboa, a rádios e televisões internacionais, disse à Lusa fonte da estação pública.

Segundo fonte oficial da RTP, o sinal foi disponibilizado à União Europeia de Radiodifusão (UER), à TV da Galiza e à TV da Catalunha. A TV da Catalunha anunciou hoje, através de um comunicado, que irá transmitir o concerto em direto, através do 'site' do canal TV3.

O concerto "Juntos por Todos", já esgotado, tem como objetivo a "angariação de receitas para reforço da ajuda às populações afetadas pela que é já considerada uma das maiores tragédias na história do país", referindo-se ao incêndio que deflagrou no passado dia 17 no concelho de Pedrógão Grande, no centro do país.