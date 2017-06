Incêndios

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) anunciou hoje a criação de uma linha de financiamento para apoiar os estabelecimentos de restauração e alojamento afetados pelos últimos incêndios na região Centro.

Em comunicado, a AHRESP revela que "está a negociar com a Secretaria de Estado do Turismo, o Turismo de Portugal e a Entidade Regional de Turismo do Centro uma linha de financiamento específica para apoio à tesouraria" daquelas empresas atingidas pelos incêndios que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

Reunido hoje, em Castelo Branco, o conselho consultivo da associação decidiu também criar "uma rede de alojamento provisório para os desalojados pela catástrofe, nomeadamente, jovens casais que não encontram solução nos atuais centros de apoio, em articulação com a Secretaria de Estado da Segurança Social".