Actualidade

O presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, detido no âmbito do processo "Ajuste Secreto", regressou hoje ao exercício de funções e garantiu pretender levar o mandato até ao fim, embora ainda avalie se manterá a candidatura às autárquicas.

"Continuo no exercício pleno das funções que me competem enquanto presidente da câmara e pretendo manter-me no cargo até ao final do mandato para o qual fui legitimamente eleito", declarou o autarca Isidro Figueiredo à Lusa.

O presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis e o ex-presidente Hermínio Loureiro foram detidos na passada semana por suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, peculato e tráfico de influência, no âmbito do processo "Ajuste Secreto".