Actualidade

Dois adolescentes católicos portugueses foram hoje condenados por um tribunal polaco a um ano de prisão, com pena suspensa por terem gravado os nomes no portão da entrada principal de Auschwitz-Birkenau, por onde chegavam os comboios ao campo de concentração.

Na altura, os dois estavam na Polónia para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, organizadas pela cidade de Cracóvia, e onde participou o papa Francisco.

De acordo com a agência de notícias France Press, Rui Manuel F. e João L., com 17 anos, foram apanhados no dia 28 de julho do ano passado a gravar os respetivos nomes, a data e o nome do país de origem nos tijolos vermelhos do portão de entrada do campo de concentração.