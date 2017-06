Euro sub-21

A Alemanha qualificou-se hoje para a final do Europeu de sub-21, ao eliminar a Inglaterra, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois golos no final do tempo regulamentar.

Davie Selke colocou os alemães em vantagem, aos 35 minutos, mas Demarai Gray (41) e Tammy Abraham (50) deram a volta ao resultado, com Felix Platte (70) a levar o jogo para prolongamento.

No desempate por grandes penalidades, a Alemanha, campeã em 2009, apenas falhou uma vezes contra duas dos ingleses, ficando agora à espera do adversário da final, que vai sair do confronto entre Itália e Espanha.