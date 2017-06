Actualidade

O ministro das Finanças afirmou hoje que "a esmagadora maioria" dos pedidos de trabalhadores para serem considerados no programa de regularização de precários do Estado chegou "por via eletrónica" e que "até hoje" foram recebidos cerca de 19.100 requerimentos.

Mário Centeno, que está esta tarde a ser ouvido na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, tinha já dito na sua intervenção inicial que, "até ontem [segunda-feira], através do 'site', tinham dado entrada 18.435 requerimentos", no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

No entanto, quando questionado pela deputada do BE Joana Mortágua sobre se os requerimentos entregues em papel são ou não representativos, o governante atualizou os números que tinha avançado e adiantou que os dados de hoje apontavam para "cerca de 19.100 requerimentos rececionados pela internet" e que apenas "algumas centenas" foram recebidas em papel.