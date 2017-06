Actualidade

A UNITA, maior partido da oposição angolana, acusou hoje o MPLA, força politica no poder, de ter beneficiado de 50 milhões de dólares (44,6 milhões de euros) da construtora brasileira Odebrecht, para financiamento da sua campanha eleitoral de 2012.

A acusação foi feita hoje pelo vice-presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Raul Danda, em conferência de imprensa, afirmando que a Odebrecht financiou a campanha do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) por via de pagamentos diretos e indiretos, classificando a operação como "ilegal, ilícita e opaca".

De acordo com o dirigente da UNITA, os pagamentos ao MPLA eram efetuados por especialistas brasileiros, envolvendo também altas figuras, entretanto, detidas no Brasil, na sequência do crime de corrupção, que envolve a construtora Odebrecht e ainda o ex-Presidente do Brasil Lula da Silva.