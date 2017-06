Actualidade

O Governo afirmou hoje no parlamento que a reunião agendada para quarta-feira com os sindicatos da função pública irá concluir o processo negocial quanto ao programa de regularização dos trabalhadores precários do Estado.

O ministro das Finanças e a secretária de Estado da Administração Pública estão hoje na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social e deram a indicação de que será concluída em breve a negociação do diploma que vai regular a integração dos trabalhadores precários do Estado nos quadros da administração pública, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

O ministro Mário Centeno disse que pretende "esta semana fazer chegar uma proposta de lei à Assembleia da República para que ela possa ser discutida já a partir do fim desta semana".