Actualidade

O Partido Socialista albanês, do primeiro-ministro Edi Rama, ganhou oficialmente as eleições legislativas no domingo e ficará com maioria absoluta no parlamento, não precisando de coligações para formar novo Governo.

De acordo com os dados oficiais da Comissão Central Eleitoral, anunciados hoje, e citados pela agência espanhola Efe, no fim do processo de contagem, os resultados revelam que os socialistas ficarão com 74 dos 140 assentos parlamentares depois de terem conquistado 48% dos votos.

O segundo partido mais votado, o conservador Partido Democrático (PD), conquistou 29% dos votos e terá 43 deputados no parlamento, menos sete do que nas eleições de 2013, o que se traduz no pior resultado dos últimos 20 anos.