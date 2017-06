Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) denunciou hoje a existência de um erro na proposta de correção do exame do 9.º ano à disciplina, hoje realizado por quase 90 mil alunos finalistas do ensino básico.

"A SPM lamenta verificar que, nos critérios de correção publicados pelo IAVE [Instituto de Avaliação Educativa], no item 14 seja atribuída 75% da cotação a uma resposta integralmente errada", lê-se no comunicado da SPM.

Segundos os critérios de correção publicados pelo IAVE, a correção pode atribuir quatro ou três pontos às respostas dos alunos: quatro pontos na proposta considerada completamente correta e três pontos noutra proposta de correção para um nível de desempenho inferior.