O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público disse hoje que houve "alguns avanços" na reunião com o Ministério da Justiça, mas que "matérias-chave", como o regime da mobilidade e o procedimento disciplinar, não foram abordadas.

A direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) e a ministra da Justiça estiveram hoje reunidos mais de cinco horas, tendo ficado marcada um novo encontro para a próxima terça-feira para continuar a negociação das diversas matérias incluídas na revisão dos estatutos do Ministério Público (MP).

No final da reunião de hoje, António Ventinhas, presidente do SMMP, disse à agência Lusa que houve "aproximações com o Ministério em algumas matérias, apesar de em outras matérias-chave ainda não ter sido possível obter consenso", nomeadamente acerca da mobilidade e do procedimento disciplinar, assuntos que não foram abordados.