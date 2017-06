Incêndios

O sentimento de solidariedade para com as vítimas dos incêndios no centro do país é o mote que levou os espetadores a esgotarem hoje o Meo Arena, em Lisboa, para assistirem ao concerto "Juntos por Todos".

Os vários espetadores ouvidos pela agência Lusa à entrada do concerto realçaram o sentimento de solidariedade com as vítimas e as famílias afetadas pelos incêndios no centro do país, nos dsitritos de Leiria e de Coimbra, que provocaram na semana passada 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Venho principalmente como forma solidária, mas o cartaz também me atraiu, estaria sempre solidária com uma situação destas, mas por serem artistas de que gosto venho assistir", disse uma jovem à Lusa.