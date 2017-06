Actualidade

As exportações portuguesas cresceram 13% até abril deste ano, segundo dados do Banco de Portugal, e "subiram significativamente" no Brasil, China, Angola e Estados Unidos, recuperando de quebras no passado, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Numa audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Augusto Santos Silva revelou que a China foi o mercado onde as exportações mais recuperaram, com um aumento de 61%, seguindo-se Angola (47%), Brasil (40%) e Estados Unidos (38%).

São "factos muito animadores, que dão conta da sustentação do crescimento económico português", sublinhou.