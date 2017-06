Actualidade

O futebolista Bruno Fernandes assinou hoje um contrato com o Sporting por cinco épocas e revelou que jamais poderia dizer não a um clube com a grandeza dos 'leões', ainda mais depois de saber que o queriam tanto.

"O Sporting é uma das melhores equipas do mundo e eu nunca diria não a um clube com esta grandeza, ainda mais depois de saber que me queriam tanto. Sinto-me feliz também por voltar ao meu país depois da experiência que vivi em Itália", disse o internacional sub-21 português, em declarações à Sporting TV.

O quinto reforço dos 'leões' para a época que ora se inicia - depois de André Pinto, Mattheus Oliveira, Bataglia e Piccini - afirmou que chega a Alvalade com "a expectativa de aprender cada vez mais, ainda por cima com um treinador como Jorge Jesus, o qual, pelo que tem feito, é conhecido pelo mundo fora".