Offshore

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) pediu ao Banco de Portugal (BdP) informação sobre transferências para 'offshore', tendo o supervisor alegado o dever do segredo profissional para não enviar "informação individualizada".

A informação consta no relatório final da auditoria ao sistema de informação e controlo das declarações de transferências transfronteiras pela Autoridade Tributária e Aduaneira, hoje divulgado e segundo o qual é "extremamente improvável" que a falha informática que permitiu a saída de cerca 10.000 milhões de euros para 'offshore' sem a análise do fisco tenha sido causada por mão humana.

Segundo o documento, no decurso da auditoria, a IGF pediu ao BdP "informação sobre o número de transferências e respetivos montantes efetuadas para país, território ou região com regime de tributação privilegiada mais favorável, realizadas por instituições de crédito, sociedades financeiras e demais entidades que prestem serviços de pagamento, discriminadas por ano, relativas ao período de 2011 a 2014, superiores a 12.500 euros, com identificação fiscal da entidade e do ordenante".