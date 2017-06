Actualidade

O secretário regional da Saúde dos Açores, Rui Luís, determinou hoje uma inspeção extraordinária aos procedimentos de reembolso das deslocações de doentes entre as ilhas do Pico e do Faial.

Uma nota de imprensa do Governo Regional informa que a inspeção surge "na sequência das declarações do ex-vogal médico do conselho administração da Unidade de Saúde do Pico", Luís Nunes, segundo as quais haveria "um sistema de fraude nos reembolsos" relativos a deslocações de doentes entre o Pico e o Faial.

"Esta inspeção extraordinária visa avaliar o cumprimento do regulamento de deslocação doentes do Serviço Regional de Saúde, estabelecido na Portaria n.º 28/2015, de 09 de março, adianta a mesma nota.