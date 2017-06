Pedrógão Grande

O bombeiro vítima do incêndio em Pedrógão Grande, internado desde a madrugada de dia 18, foi transferido da Unidade de Queimados do Hospital da Prelada para o Centro Hospitalar São João, informou hoje a Misericórdia do Porto.

"Por gravidade da insuficiência pulmonar, e após contacto com o Centro Hospitalar São João, o doente foi esta noite transferido por necessidade de oxigenação por membrana extracorporal", indicou a Misericórdia do Porto em comunicado.

O bombeiro "mantém um quadro clínico com prognóstico reservado".