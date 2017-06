Actualidade

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Rex Tillerson, apelou, na terça-feira, aos países implicados na crise do Golfo para se manterem "abertos a negociações" com o Qatar, após a inflexibilidade manifestada pela Arábia Saudita.

Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram, no passsado dia 05, relações diplomáticas com o Qatar, acusando-o de apoiar ao terrorismo, desencadeando a mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.

O secretário de Estado norte-americano esteve reunido, separadamente, com altos funcionários do Qatar e também do Kuwait, país que tenta mediar o diferendo.