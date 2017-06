Actualidade

Um amigo e ex-conselheiro de campanha do Presidente norte-americano vai testemunhar, em julho, no Congresso dos Estados Unidos sobre a alegada ingerência russa nas presidenciais e eventuais ligações do Kremlin à equipa de Donald Trump.

Roger Stone vai comparecer a 24 de julho diante do Comité dos Serviços de Inteligência do Senado, numa audição à porta fechada, de acordo com um comunicado do advogado de Stone.

Roger Stone tem vindo a colaborar com os membros do comité e do Senado que lhe solicitaram documentos da campanha presidencial de Trump, no âmbito das investigações à alegada ingerência russa nas presidenciais norte-americanas, indicou o advogado.