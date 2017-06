Actualidade

Portugal é o país da Europa em que a população paga uma fatia maior pelos medicamentos, com as famílias a suportarem diretamente cerca de 40% do preço, segundo o Observatório Português dos Sistemas de Saúde.

Em declarações à agência Lusa, Aranda da Silva, porta-voz da coordenação do Relatório de Primavera 2017 do Observatório, lembrou que "há uma parte substancial dos medicamentos que é suportada diretamente pelas famílias", o que cria dificuldades de acesso por parte dos mais desfavorecidos.

"Não há isenções [nos medicamentos] que permitam que o acesso melhore nas camadas de população que têm menos recursos. Existe por exemplo nas taxas moderadoras, mas na área dos medicamentos não existe", referiu Aranda da Silva.