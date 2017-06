Actualidade

A Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor defende que quem separa o lixo devia ser compensado pois a taxa dos resíduos depende do consumo de água, uma situação que considera injusta.

Num estudo sobre as tarifas da água a publicar na edição de julho da revista Proteste, a Deco recorda que, na fatura, o peso do custo dos resíduos é de 20 % e defende a separação do consumo de água da cobrança do tratamento de resíduos.

Separando ou não o lixo, o resultado é sempre o mesmo para os consumidores em 90% dos municípios: "o montante total incide sempre na quantidade de água que se gasta todos os meses", sublinha a Deco.