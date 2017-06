Actualidade

Os bombeiros espanhóis vão prolongar durante vários dias os trabalhos de extinção total do incêndio em Moguer, Huelva, dado como controlado na terça-feira.

As últimas informações recolhidas pela agência EFE junto das autoridades indicam que, nos próximos dias, a tarefa dos bombeiros é a extinção de "pequenos pontos" que ainda se mantêm no perímetro do incêndio que chegou a atingir o Parque Natural de Doñana, Andaluzia.

Na noite de terça-feira a vigilância dos bombeiros incidia sobre o núcleo costeiro de Matalascañas, Huelva.