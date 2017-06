Actualidade

As bolsas europeias seguem hoje em terreno negativo, penalizadas pelo fecho em queda de Wall Street.

Às 08:30 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, seguia a recuar 0,84% para 3.508,48 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,61% de Madrid e as de 0,73% de Frankfurt.