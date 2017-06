Pedrógão Grande

Os elementos do Centro de Operações Móveis da Autoridade Marítima, que prestava apoio à coordenação das operações de combate aos incêndios em Pedrógão Grande, terminaram a missão, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com o comunicado da AMN, apesar do regresso destes elementos, duas pessoas do gabinete de apoio de psicologia da Polícia Marítima mantém a ajuda as populações em Pedrogão Grande e Castanheira de Pera, na sequência dos incêndios na região centro do país, que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

Segundo a AMN, estes elementos que se mantêm no terreno, promovem "o controlo emocional das vítimas encaminhando-as, depois de sinalizadas e estabilizadas, para os serviços competentes, nomeadamente a Segurança Social, as câmaras municipais, as juntas de freguesia e os centros de saúde e hospitalar do Serviço Nacional de Saúde".