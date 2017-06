Actualidade

Os correios eletrónicos e a Internet do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram repostos a partir das 24:00 de terça-feira, depois de terem estado desligados durante horas como prevenção para o ciberataque em curso em vários países.

Em declarações à agência Lusa, uma fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) informou "que, após reavaliação, feita às 24:00, dos riscos associados ao ciberataque ocorrido em vários países na terça-feira, foi iniciado o processo de reposição do serviço de e-mail".

Na sua página da Internet, o SPMS adiantou que vai continuar "atento a toda a situação e em articulação com as outras entidades nacionais, de forma a garantir a segurança nos sistemas informáticos do Ministério da Saúde e, se necessário, adotar e implementar novas medidas preventivas".