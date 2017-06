Actualidade

O espetáculo "A história do hip-hop tuga", que reúne em palco pioneiros e nova geração do rap nacional, é o grande destaque do festival Summer Fest que decorre na sexta-feira e no sábado, na Ericeira, Mafra.

Naquela que é já a 9.ª edição, o Sumol Summer Fest regressa ao Ericeira Camping [parque de campismo], a menos de 500 metros da praia, para "muita animação, convívio e grandes concertos".

Do cartaz para este ano faz parte um espetáculo único que irá juntar em palco 'rappers' e grupos que fazem "A história do hip-hop tuga", como Black Company, General D, Sam the Kid, Ace e Presto (dos Mind Da Gap), Dealema, Chullage, Capicua, Dengaz, Bispo e Holly Hood.