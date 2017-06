Actualidade

Uma "relação conflituosa" com a alimentação e com a imagem corporal pode estar relacionada com a ocorrência de 'bullying' na adolescência e com "perceções de inferioridade", conclui um estudo hoje divulgado.

O estudo - que envolveu 609 adolescentes do sexo feminino, 5.475 mulheres adultas e 335 homens - foi realizado entre 2013 e 2017 por investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Medicina e Saúde da Universidade de Leeds, no Reino Unido.

Numa primeira fase, os investigadores quiseram "perceber quais os fatores de risco para o desenvolvimento de problemas de comportamento alimentar na adolescência, acompanhando, ao longo de três anos, 609 adolescentes do sexo feminino de escolas rurais e urbanas da região Centro do país", explica a Universidade de Coimbra.