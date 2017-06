Actualidade

O festival MUSA, dedicado ao reggae, regressa à praia de Carcavelos, Cascais, de quinta-feira a sábado, com atuações de Gentleman, Horace Andy, Protoje & The Indiggnation e The Skatalites, entre outros.

Apesar de arrancar na quinta-feira, nesse dia o acesso ao festival, organizado pela associação sem fins lucrativos Criativa, é "exclusivo para os campistas".

O recinto acolhe três palcos: MUSA Cascais, onde irão atuar "nomes maiores do reggae internacional", DUB Arena, dedicada à realidade do soundsystem, com a curadoria dos Roots Dimension, e BASS Station, com a curadoria da Bad Mood e que está virado para o som mais electrónico como o dubstep, trap, drum'n'bass, tropical bass, juke e jungle.