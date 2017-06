Actualidade

A coreógrafa Olga Roriz criou "Síndrome", uma peça que explora o momento "inóspito e de imaginação" vivido depois da catástrofe, com estreia marcada para sexta-feira, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Contactada pela agência Lusa sobre a estreia da nova peça de dança, Olga Roriz explicou que o espetáculo vem no seguimento da criação estreada no ano passado, "Antes que matem os Elefantes", sobre o sofrimento do povo sírio provocado pela guerra no país.

"Surgiram-me várias questões, porque eu não queria manter-me nesse lugar específico, e falar apenas na guerra da Síria. Este novo espetáculo acabou por se basear naquele momento vivido depois de uma grande catástrofe na vida, na forma como se vive interiormente", apontou.