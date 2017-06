Actualidade

A Saúde 24 criou um novo algoritmo para apoiar as vítimas de situações de crise devido a incêndios ou catástrofes, tendo em conta os "últimos acontecimentos trágicos vividos" no país, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Para colaborar nas respostas de saúde", a Saúde 24 "desenvolveu um novo algoritmo de ajuda e apoio às pessoas que vivenciaram as situações de crise, de exceção, com impacte na saúde", adianta a DGS num comunicado publicado na sua página na Internet.

Com o novo algoritmo, a Saúde 24 procurou "adequar a sua resposta às necessidades dos cidadãos", tal "como tem feito no passado" e "tendo em conta os últimos acontecimentos trágicos vividos" em Portugal, nomeadamente os incêndios que deflagraram na região Centro no passado dia 17 de junho e que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.