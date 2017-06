Pedrógão Grande

O presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, disse hoje à agência Lusa que arderam 13 das 15 casas da aldeia turística do Almegue, em Cernache do Bonjardim, naquele concelho.

"Do total de 15 casas do complexo turístico, arderam 13. Em termos de habitações permanente arderam cerca de uma dezena nas freguesias de Cernache do Bonjardim e do Castelo", afirmou José Farinha Nunes.

O autarca falava à margem da reunião de trabalho que está a decorrer hoje na Câmara de Pedrógão Grande, entre o primeiro-ministro e os presidentes de Câmara de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra, Góis, Penela e Sertã.