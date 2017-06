Pedrógão Grande

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e o Bloco de Esquerda (BE), apoiantes do Governo, defendem uma responsabilização política, se ela existir, sobre o que se passou nos incêndios da semana passada no centro do país.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PEV José Luís Ferreira afirmou que é preciso recolher "todas as informações, não só para apurar as responsabilidades, se as houver", mas "sobretudo para ver o que falhou no combate [aos incêndios]".

"Para podermos dizer que aprendemos com os erros e evitá-los no futuro", acrescentou em resposta à Lusa sobre as três questões que importam esclarecer do incêndio da semana passada e que fizeram 64 mortos e 200 feridos no debate de quinta-feira no parlamento ou na comissão técnica independente proposta pelo PSD.