Incêndios

O Governo acionou o Fundo de Emergência Municipal (FEM) para que os municípios afetados pelos incêndios possam recuperar equipamentos que são da sua responsabilidade, como estradas e saneamento básico, disse hoje no parlamento o ministro Adjunto, Eduardo Cabrita.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tinha pedido a ativação deste fundo nos concelhos afetados pelos incêndios na região Centro que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

O FEM cobrirá "a dimensão estritamente dos prejuízos causados a equipamentos de responsabilidade municipal" dos municípios envolvidos, como "estradas, estruturas de saneamento básico e sinalética", disse o governante, destacando que está a ser feito o levantamento dos prejuízos nesta frente em articulação com os municípios e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.