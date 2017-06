Incêndios

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje no parlamento que quem procurar utilizar as consequências dos incêndios da região centro em "benefício próprio" vai ser prejudicado, nomeando o líder do PSD, Passos Coelho.

"Neste momento quem usar a tática política, quem procurar utilizar este tema em benefício próprio vai-lhe suceder exatamente o contrário, como o triste episódio protagonizado pelo líder do seu partido", afirmou o governante, numa resposta ao deputado social-democrata Maurício Marques.

Na comissão parlamentar de Agricultura e do Mar, Capoulas Santos começou por defender que nas "questões vitais para o país exige-se a todos os decisores políticos que façam um esforço", como o Governo está a fazer e a "dialogar com todos sem procurar 'fait-divers'".