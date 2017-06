Pedrógão Grande

Uma empresa apelou hoje aos turistas e à participação na "maior concentração do mundo de carrinhos de rolamentos", que irá decorrer em Pedrógão Grande, um dos concelhos mais atingidos pelo incêndio que ocorreu na última semana.

"É preciso que as pessoas venham a este concelho e continuem a fazer o que habitualmente aqui faziam. Caso contrário, é que o concelho entra em situação de crise. A economia e os agentes económicos deste concelho precisam efetivamente da continuidade do desenvolvimento económico de Pedrógão Grande", sustentou à agência Lusa Luís Dias, da empresa Trilhos do Zêzere.

A empresa Trilhos do Zêzere é a promotora de um evento de três dias, que terá lugar de 07 a 09 de julho, na Praia Fluvial de Mosteiro, em Pedrógão Grande, e que inclui uma mega concentração de carrinhos de rolamentos, corridas e a 14.ª prova do Campeonato Nacional desta modalidade.