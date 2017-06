Incêndios

O PCP defendeu hoje que deve ser o Governo, e não uma comissão técnica independente, a avaliar o que se passou nos incêndios e pediu a aprovação de medidas urgentes de apoio às vítimas e na área da prevenção.

Em declarações aos jornalistas no final da conferência de líderes, o presidente da bancada do PCP, João Oliveira, justificou a discordância do partido face à proposta do PSD para que seja constituída uma comissão técnica independente - apenas PCP e PEV se opuseram -, pedindo que o parlamento "se concentre na aprovação de uma lei que contenha um conjunto de medidas urgentes de apoio às vítimas e de reforço de medidas de prevenção contra incêndios" através do Grupo de Trabalho, já existente, de Acompanhamento da Temática dos Incêndios Florestais.

"Não houve qualquer discordância pelo que, hoje mesmo, dirigiremos ao Grupo de Trabalho um requerimento para que possa marcar uma primeira reunião na qual seja definido um calendário nesse sentido", informou.