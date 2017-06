Actualidade

O treinador português Leonardo Jardim assegurou hoje estar "satisfeito" com o projeto do Mónaco, onde se sagrou este ano campeão francês de futebol, e lembrou que tem mais três anos de contrato com o clube do principado.

O nome do técnico de 42 anos chegou a ser falado para o Arsenal, mas o foco está em continuar o projeto de longo prazo em França, no qual há outras metas a atingir, além dos títulos.

"Eu estou no projeto do Mónaco, em que todos conhecem os seus valores e objetivos. Tinha mais dois anos de contrato, o clube renovou por mais um, fiquei com mais três anos. É um projeto a longo prazo e não a curto. Não é um projeto para ser todas as vezes campeão, é para formar jogadores, jogar bom futebol e, se possível, ganhar títulos", afirmou, à margem da homenagem recebida na Câmara Municipal de Santa Cruz, na Madeira.