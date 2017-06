Actualidade

A 3.ª edição do Open House Porto que se realiza no próximo fim de semana, nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, vai oferecer um roteiro com 60 espaços, mais nove do que na edição anterior.

Na apresentação da iniciativa, os curadores Ivo Poças Martins e Paula Santos salientaram que poderão ser visitadas algumas obras cuja existência sempre se conheceu, mas que "nunca conseguimos ou arriscámos visitar".

Citaram como exemplos o Hospital Conde Ferreira, o Cemitério do Prado do Repouso, o túnel de caminho de ferro desativado entre S. Bento e Campanhã, no Porto, ou a Torre de Retransmissões do Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia.