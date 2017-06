Actualidade

O Serviço Nacional de Saúde está sem capacidade de resposta para a população portuguesa e o seu código genético enquanto serviço para todos os portugueses já não consegue ser cumprido, afirmou hoje o bastonário dos Médicos.

Num comentário ao Relatório de Primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, o bastonário da Ordem dos Médicos considerou inadmissível que exista "grandes desigualdades de acesso aos cuidados de saúde" por parte da população.

"As duas velocidades [no acesso à saúde] são as duas a que tem funcionado o Ministério da Saúde. Continuamos, em Portugal, com grandes desigualdades em termos daquilo que é o acesso aos cuidados de saúde da população. Não é a mesma coisa aceder à saúde nos distritos de Vila Real, de Bragança, do Porto ou de Lisboa", lamenta Miguel Guimarães, em declarações à agência Lusa.